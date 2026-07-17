Российские войска поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения резервуарам с горюче-смазочными материалами на территории порта Одесса. Они предназначались для обеспечения ВСУ.

Уточняется, что удары по этим целям наносились при помощи высокоточного оружия воздушного базирования. Помимо него, применялись беспилотники. Ими поражали цели в Николаеве и порту Южный (Одесская область).

В порту Николаев дроны попали в четыре сухогруза, которые выгружали военные грузы. А в Южном удалось повредить один сухогруз, который доставлял груз в интересах ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство публиковало кадры нанесения удара по сухогрузу, который пытался пройти в украинский порт Черноморск. В тот раз военнослужащие применили ударный беспилотный летательный аппарат «Герань».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.