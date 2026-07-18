МИД Японии намерен возобновить отправку студентов на стажировки в Россию

Министерство иностранных дел Японии намерено возобновить отправку студентов местных ВУЗов на кратковременные стажировки в Россию. Об этом сообщает издание Asahi.

Культурные и гуманитарные обмены между двумя странами были в одностороннем порядке прерваны японской стороной в 2022 году. Сами же стажировки прекратились еще раньше - в 2020 году. Тогда причиной этому стала эпидемия коронавируса.

Как отмечает газета, возродить существовавшую практику планируется уже через месяц. Тем не менее в МИД уточнили, что речь идет именно о краткосрочных стажировках, а не о полноценных образовательных программах. Более того в Токио подчеркнули, что данная мера не сигнализирует о намерениях Японии полностью отказаться от антироссийских санкций.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что несмотря на текущую политическую ситуацию, в Японии существуют люди, убежденные в пользе конструктивного диалога и партнерства с Россией.