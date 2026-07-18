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За ночь над Россией сбили 379 украинских беспилотников

В частности, дроны уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.
18-07-2026 07:37
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В ночь на 18 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским крем, Крымом. Кроме того, дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно о гибели семи человек из-за атаки беспилотника ВСУ на склад Wildberries в Тамбовской области. Трагедия произошла в городе Котовск. Дрон нанес удар по логистическому центру популярного маркетплейса, в результате чего в здании начался пожар.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

 

 

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