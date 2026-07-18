МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юрист напомнил о последствиях заключения договора дарения на квартиру

Сделка содержит множество нюансов.
Константин Денисов 18-07-2026 05:58
© Фото: Sergey ElaginBusiness Online, Global Look Press

Передача квартиры по договору дарения таит в себе множество нюансов. Об этом рассказал в беседе с «Праймом» адвокат Артемий Куприянов.

«Супруг не вправе подарить квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник - по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», - предупредил юрист.

Кроме того, в случае передачи недвижимости несовершеннолетнему дальнейшие сделки с ней возможны только с разрешения органов опеки. Кроме того, не стоит дарить квартиру госслужащим и сотрудникам правоохранительных органов, поскольку они имеют право получать подарки только на сумму, не превышающую трех тысяч рублей.

Если продавец избавляется от недвижимости в собственности в случае наличия долгов, то в дальнейшем судебные приставы могут ее изъять, если сделка была совершена в течение последних трех лет в случае банкротства должника.

Адвокат напомнил о том, что с 2024 года все сделки по передаче недвижимости по договору доверия подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Ранее юристы оценили перспективы законопроекта о льготной аренде жилья для россиян.

#в стране и мире #договор #недвижимость #адвокат #квартира #Юрист #подарок #Приставы #нотариус #госслужащие #сделки
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 