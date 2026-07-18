Юрист напомнил о последствиях заключения договора дарения на квартиру

Передача квартиры по договору дарения таит в себе множество нюансов. Об этом рассказал в беседе с «Праймом» адвокат Артемий Куприянов.

«Супруг не вправе подарить квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник - по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», - предупредил юрист.

Кроме того, в случае передачи недвижимости несовершеннолетнему дальнейшие сделки с ней возможны только с разрешения органов опеки. Кроме того, не стоит дарить квартиру госслужащим и сотрудникам правоохранительных органов, поскольку они имеют право получать подарки только на сумму, не превышающую трех тысяч рублей.

Если продавец избавляется от недвижимости в собственности в случае наличия долгов, то в дальнейшем судебные приставы могут ее изъять, если сделка была совершена в течение последних трех лет в случае банкротства должника.

Адвокат напомнил о том, что с 2024 года все сделки по передаче недвижимости по договору доверия подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

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