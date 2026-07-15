Юристы оценили перспективы законопроекта о льготной аренде жилья для россиян

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий развитие долгосрочной аренды жилья по льготной ставке. Однако реализация такой инициативы может столкнуться с серьезными трудностями. Таким мнением в беседе со Zvezdanews поделились юрист Елена Рудакова и юрист по недвижимости Елена Кульпина.

По словам Рудаковой, сама идея сделать аренду жилья более доступной для граждан заслуживает внимания, однако механизм ее воплощения вызывает вопросы.

«Инициатива, с одной стороны, неплохая, но сложно реализуемая. В России уже есть возможность получить жилье по соцнайму, а в дальнейшем его приватизировать. Однако такие небольшие доходы никому не выгодны. Вряд ли найдутся инвесторы, готовые самоотверженно строить жилье за свои или кредитные средства, а в дальнейшем за маленькие суммы такое жилье сдавать в аренду», - отметила юрист.

Она также считает, что даже в случае принятия законопроекта и появления заинтересованных инвесторов дополнительные расходы могут лечь на региональные и муниципальные бюджеты.

«В случае если все же законодательство примут, а инвесторы найдутся, значительно вырастет нагрузка на местные и региональные бюджеты. Соответственно, денежные средства нужно будет изыскивать, и может вырасти налоговая нагрузка на население. Как итог, инициатива неплохая, но крайне сомнительная в своей реализации», - подчеркнула Рудакова.

Кульпина также скептически оценила перспективы законопроекта, назвав предложенную модель неэффективной для привлечения частных инвесторов.

Она подчеркнула, что потребность в доступном долгосрочном жилье для отдельных категорий граждан действительно существует, однако решать этот вопрос, по ее мнению, необходимо за счет развития государственного и муниципального арендного фонда.

«Потребность в доступном долгосрочном жилье для многодетных семей, молодежи и специалистов в регионах действительно высока. Но решать ее нужно через развитие государственного и муниципального арендного фонда, а не пытаться решать социальные проблемы руками частного бизнеса», - сказала Кульпина.

Юрист по недвижимости также обратила внимание на сроки окупаемости таких проектов. По ее словам, реальные вложения в арендное жилье возвращаются значительно дольше, то есть в среднем от 15 до 20 лет, чем предполагают авторы инициативы. К тому же бессрочный договор с правом передачи аренды по наследству делает объект фактически непродаваемым, а инвестора - заложником этой недвижимости.

Кроме того, Кульпина указала на возможные сложности с бюджетным субсидированием разницы между рыночной и льготной ставками. Она отметила, что это может привести к дополнительной нагрузке на муниципалитеты и создать для инвесторов дополнительные административные барьеры.

Юрист добавила, что остаются нерешенными и вопросы ответственности в случае проблем с арендаторами.

«А как быть, если арендаторы будут постоянно нарушать сроки оплаты аренды или вообще перестанут платить, или захотят расторгнуть договор аренды, кто будет возмещать убытки инвесторов? Вопросов гораздо больше, чем ответов», - заключила эксперт.

Как подчеркнула Рудакова, подобная модель за рубежом возможна благодаря тому, что значительная часть жилого фонда находится в государственной собственности и располагается в исторических зданиях. Кроме того, численность населения в этих странах существенно ниже, чем в России. В РФ многоквартирные дома в основном возводят частные компании, которые работают без государственной поддержки. Поэтому, подчеркнула юрист, им невыгодно участие в таких проектах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в нижней палате разрабатывают законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. По его словам, инициатива направлена на создание в России альтернативы ипотеке и предполагает развитие рынка арендного жилья с государственной поддержкой.