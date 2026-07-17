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Axios: предложенный Грэмом* проект антироссийских санкций получил поддержку сената

Тем не менее инициативу все еще должна будет одобрить палата представителей.
Тимур Юсупов 17-07-2026 12:23
© Фото: Win McNamee - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Инициатива покойного американского сенатора Линдси Грэма* о принятии нового пакета антироссийских санкций была поддержана более чем 60 членами верхней палаты Конгресса США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, проект законопроекта получил одобрение со стороны 39 республиканцев и 22 демократов. С таким количеством голосов он рискует преодолеть процедуру блокирования его рассмотрения в сенате. Тем не менее инициативу все еще должна будет одобрить палата представителей.

Как отмечают в СМИ, согласно тексту законопроекта, к странам, продолжающим сотрудничать с Россией, предлагается применить 100-процентные вторичные пошлины. В первую очередь санкции направлены против Индии и КНР.

Ранее политолог Владимир Шаповалов высказал предположение, что возможные новые санкции США будут иметь «мало общего» с идеей Грэма* и носить скорее демонстративный характер.

* Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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