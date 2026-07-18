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Су-35С прикрыл вертолеты, наносившие удары по пунктам дислокации ВСУ

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
18-07-2026 05:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства экипажа многоцелевого истребителя Су-35С, выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, экипаж сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации ВСУ.

На опубликованных кадрах показан самолет с авиационным вооружением под крылом, его предполетная подготовка на аэродроме. Также в видео вошли съемки из кабины летчика во время руления, взлета и полета на боевое задание.

Ранее сообщалось о том, что Су-35С прикрыл наносящую удары авиацию в интересах группировки «Восток».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#су-35 #вертолеты #Минобороны РФ #ВС РФ #Самолет #ВСУ #экипаж #вылет #прикрытие #боевая задача
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