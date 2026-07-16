МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-35С прикрыл наносящую удары авиацию в интересах группировки «Восток»

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
16-07-2026 17:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил, выполнявшего задачи в интересах группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.

Вначале на видео крупным планом демонстрируется кабина самолета с открытым фонарем, после чего камера показывает элементы вооружения, размещенные на внешних узлах подвески. Затем Су-35С начинает разбег по взлетно-посадочной полосе и поднимается в воздух.

Далее в ролике показаны кадры непосредственно из кабины летчика. Видны полет на высоте, работа летчика в кислородной маске, а также вид через лобовое стекло. Завершается видео заходом на посадку и пробегом самолета по аэродрому после выполнения боевой задачи.

Как сообщили в Минобороны, экипаж Су-35С нес боевое дежурство в воздухе, обеспечивая прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. В ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации выполняют подобные вылеты круглосуточно, в любых погодных условиях и с применением различных типов авиационного вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #Минобороны России #ВС РФ #истребитель #ВСУ #спецоперация #су-35с #СВО #группировка восток
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 