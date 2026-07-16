Су-35С прикрыл наносящую удары авиацию в интересах группировки «Восток»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил, выполнявшего задачи в интересах группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.

Вначале на видео крупным планом демонстрируется кабина самолета с открытым фонарем, после чего камера показывает элементы вооружения, размещенные на внешних узлах подвески. Затем Су-35С начинает разбег по взлетно-посадочной полосе и поднимается в воздух.

Далее в ролике показаны кадры непосредственно из кабины летчика. Видны полет на высоте, работа летчика в кислородной маске, а также вид через лобовое стекло. Завершается видео заходом на посадку и пробегом самолета по аэродрому после выполнения боевой задачи.

Как сообщили в Минобороны, экипаж Су-35С нес боевое дежурство в воздухе, обеспечивая прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. В ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации выполняют подобные вылеты круглосуточно, в любых погодных условиях и с применением различных типов авиационного вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.