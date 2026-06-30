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На Урале унесенная смерчем собака сама вернулась домой

Стихия унесла питомца вместе с его конурой.
Константин Денисов 30-06-2026 19:11
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Унесенная смерчем собака по кличке Багира в Кушве Сведловской области самостоятельно вернулась домой. Об этом рассказал в беседе с 360.ru ее хозяин Юрий.

По признанию мужчины, он уже потерял надежду увидеть Багиру живой после длительных бесплодных поисков. Смерч прошелся по населенному пункту еще неделю назад и унес пса вместе с конурой.

«Мы ее искали-искали в окрестностях… Найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит. А потом вернулась», - рассказал хозяин собаки.

Последствия стихии оказались разрушительными для дома Юрия. Он не подлежит восстановлению. Конуру Багиры также обнаружить не удалось.

В Кушве вводили режим чрезвычайной ситуации. Из-за смерча без света остались около 100 домов.

Ранее советник директора Гидрометцентра РФ Юрий Варакин предупредил, что на Россию из Европы надвигается 40-градусная жара. Первыми ее почувствуют жители Калининградской области.

#в стране и мире #Смерч #Свердловская область #собака
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