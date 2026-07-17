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Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» сопроводила отъезд Ламбсдорффа из РФ

Посол Германии завершает свою работу в России.
Константин Денисов 17-07-2026 03:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отъезд посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает 360.ru.

В своем интервью для пресс-службы немецкого посольства Ламбсдорфф удивился ажиотажу, который вызвала его шляпа. Кроме того, он добавил, что жил недалеко от Патриарших прудов. Собеседник дипломата заметил, что эти приметы совпадают с местом обитания и гардеробом Воланда из книги Булгакова.

«Он не заслужил света», - написала Захарова.

13 июля Ламбсдорфф был вызван в МИД России. В свою очередь, немецкие СМИ ранее сообщали о том, что Берлин изъявил желание сменить посла в Москве.

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