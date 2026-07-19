«Зенит» в десятый раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

«Зенит» в десятый раз выиграл Суперкубок России по футболу. В поединке за трофей команда из Санкт-Петербурга обыграла московский «Спартак».

Основное время завершилось вничью 1:1. На 26-й минуте Кристофер Мартинс вывел красно-белых вперед. На седьмой добавленной минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти за игру рукой Александера Джику, с которого Александр Соболев забил ответный мяч.

В результате судьбу встречи решала серия послематчевых пенальти, перед которой произошел скандал. Главный арбитр матча Евгений Буланов должен был с помощью жребия определить, в какие ворота футболисты будут производить удары. Однако он сослался на решение организаторов бить в те, за которыми сидели болельщики «Зенита» из соображений безопасности.

В результате команда Сергея Семака реализовала четыре попытки, а «Спартак» - только две. Трофей отправился в Петербург.

Ранее футболисты «Спартака» побывали на заводе в Гусь-Хрустальном, где на местном заводе для них изготовили новый Кубок России вместо разбитого во время празднования в «Лужниках» в конце сезона-2025/2026.