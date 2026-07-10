«Очень горячий труд»: как футболисты и стеклодувы делают новый Кубок России

Российский футбольный союз заказал у Гусевского хрустального завода новый трофей за победу в Кубке России для московского «Спартака» вместо разбитого. Фото с места событий предоставил корреспондент «Звезды».

В конце мая «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3) в суперфинале Кубка России. В ходе празднования победы игрок красно-белых Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой. После этого с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.

Новый трофей будет изготовлен на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для «Спартака». Он останется у «красно-белых» на бессрочное хранение. Также на производстве сделают второй экземпляр кубка. Им наградят победителя турнира сезона 2026/2027.

Сообщается, что изготовление трофея займет несколько дней. На данный момент изготовлены хрустальные части кубка. Затем предстоит огранка и шлифовка. В пятницу состоялась тестовая примерка чаши к железному основанию трофея. За его изготовлением наблюдали известные футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Александр Самедов и Артем Ребров. Заслуженные спортсмены поучаствовали в выдувании некоторых деталей.

Александр Мостовой рассказал «Звезде», что труд стеклодувов очень тяжелый и «очень горячий». Футболист признался, что сперва запутался, что означает на сленге рабочих «дуть» - он думал, что это придется делать силой собственных легких, а не при помощи заводского механизма. Он сравнил труд футболистов и рабочих стекольного завода и признал, что «здесь жарче», однако, он не стал «проситься на замену». Тем более когда узнал, что кроме Кубка России стеклодувы изготовят еще и чемпионскую корону лично для него.