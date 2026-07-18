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Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов в Пекине

Цены заметно отличаются от российских.
Константин Денисов 18-07-2026 23:54
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов Пекина. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в китайской столице теперь можно купить колбасные изделия, ветчину, бекон, другое мясо, а также красную икру, шоколад, кондитерские изделия, семечки и даже водка приморского производства.

Цены на продукты заметно отличаются от тех, которые установлены на эти товары в России. Например, полкило семечек обойдется почти в 640 рублей, сосиски стоят почти тысячу рублей, а цена на водку доходит до 12 тысяч рублей.

Тем не менее, жители Пекина охотно раскупают российские продукты. Напомним, что в 2025 году Россия стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай, заработав на этом 3,42 млрд долларов. Отмечалось, что за первый квартал 2026 года РФ поставила в КНР продукцию на 1,1 млрд долларов, подняв долю до 16,2%.

#Китай #Россия #в стране и мире #Приморский край #продукты #цены #торговля #рыба #мясо #колбаса #водка #семечки
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