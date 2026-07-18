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Скелеты динозавров превратились в модное приобретение для богачей

По мнению экспертов, для многих покупателей такие находки превращаются в статусные приобретения.
Дарья Неяскина 18-07-2026 22:50
© Фото: Marco DestefanisKeystone Press Agency

Скелеты динозавров становятся все более востребованным объектом инвестиций среди сверхбогатых людей. Об этом сообщает агентство Bloomberg, как пишет RT.

В статье подчеркивается, что подобные экспонаты привлекают состоятельных коллекционеров сочетанием престижности и интереса к доисторической эпохе. По мнению экспертов, для многих покупателей такие находки превращаются в статусные приобретения.

В числе владельцев подобных артефактов оказался миллиардер Дэн О'Дауд, который ранее приобрел скелет тираннозавра по кличке Самсон за 600 тысяч долларов. По информации Bloomberg, стоимость останков древних животных определяется сразу несколькими факторами. На цену влияют происхождение находки, степень ее сохранности, подлинность, а также спрос со стороны коллекционеров.

Ранее скелет 22-метрового травоядного апатозавра продали на аукционе во Франции за 6 миллионов евро. Отмечается, что кости были выкопаны в США, их возраст может достигать 150 миллионов лет. При этом, 80% его скелета смогло сохраниться до наших дней.

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