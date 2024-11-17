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Во Франции продали скелет 22-метрового динозавра за 6 млн евро

Динозавр оказался крупнейшим из когда-либо продаваемых на аукционе.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 01:27:15
© Фото: Michaela BegsteigerimageBROKER.com Global Look Press

Скелет 22-метрового травоядного апатозавра продали на аукционе во Франции за 6 миллионов евро, передает France-Press. Необычная покупка ушла анонимному коллекционеру.

«Анонимный коллекционер купил апатозавра, выкопанного в США», - отмечает агентство со ссылкой на аукционные дома.

Отмечается, что кости были выкопаны в США, их возраст может достигать 150 миллионов лет. При этом, 80% его скелета смогло сохраниться до наших дней.

Аукционный дом отметил, что это самый крупный динозавр в мире, которого продавали на аукционе. Владелец скелета намерен разрешить выставить его в музее.

#Франция #сша #аукцион #динозавр #апатозавр
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