Во Франции продали скелет 22-метрового динозавра за 6 млн евро

Скелет 22-метрового травоядного апатозавра продали на аукционе во Франции за 6 миллионов евро, передает France-Press. Необычная покупка ушла анонимному коллекционеру.

«Анонимный коллекционер купил апатозавра, выкопанного в США», - отмечает агентство со ссылкой на аукционные дома.

Отмечается, что кости были выкопаны в США, их возраст может достигать 150 миллионов лет. При этом, 80% его скелета смогло сохраниться до наших дней.

Аукционный дом отметил, что это самый крупный динозавр в мире, которого продавали на аукционе. Владелец скелета намерен разрешить выставить его в музее.