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Почти 50 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Чехии

По предварительной информации, один из автобусов двигался со стороны города Брно и столкнулся с другим.
Дарья Неяскина 18-07-2026 22:24
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Недалеко от чешского города Олексовице произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате столкновения травмы получили 47 человек. Об этом сообщает издание České noviny, пишет 360.ru.

По предварительной информации, один из автобусов двигался со стороны города Брно и столкнулся с другим транспортным средством, которое выезжало на главную дорогу со второстепенного участка. В результате аварии участок трассы между Брно и Зноймо был перекрыт почти на пять часов.

По данным медиков, семь человек получили серьезные травмы и повреждения средней степени тяжести. Еще 25 пассажирам помощь была оказана на месте, госпитализация им не потребовалась.

На месте происшествия работали экстренные службы. Для автомобилистов организовали реверсивное движение, которое регулировали сотрудники полиции. После эвакуации поврежденных автобусов движение по трассе полностью возобновили.

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в результате аварии, в которой междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Республики Татарстан.

 

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