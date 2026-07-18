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В Венгрии выберут нового президента в течение 30 дней

До избрания нового руководителя страны обязанности будет исполнять спикер Государственного собрания Агнеш Форстхоффер.
Дарья Неяскина 18-07-2026 21:53
© Фото: David BalogXinHua, Global Look Press

Председатель парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер временно возглавит государство после прекращения полномочий президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

По его словам,Шуйок подписал утвержденную парламентом 17-ю поправку к Конституции, в связи с чем с 20 июля он больше не занимает пост главы государства. Согласно положениям основного закона Венгрии, обязанности президента до избрания нового руководителя страны будет исполнять спикер Государственного собрания Агнеш Форстхоффер.

Как отметил Мадьяр, парламент должен определить нового президента республики в течение ближайших 30 дней.

В мае премьер-министр Венгрии потребовал от президента Тамаша Шуйока, чтобы тот ушел в отставку. Однако сам президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался подать в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра. Он отметил, что венгерской конституции нет положений о некомпетентности или недостойности, заявил президент.

В июле же Венгерский парламент принял поправку к конституции об отстранении президента. Мадьяр заявил, что если глава государства не подпишет принятую поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента. 

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