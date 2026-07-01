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В Казахстане вступила в силу новая конституция

Глава государства отметил, что день конституции теперь совпадает с праздничной декадой «Наурызнама».
Дарья Неяскина 01-07-2026 08:36
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press

Президент Казахстана поздравил соотечественников с вступлением в силу обновленной Конституции, назвав это событие открывающим новую страницу в истории страны.

«На общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед. Это историческое решение навсегда останется в летописи страны как яркий пример подлинного патриотизма и высокой гражданской ответственности миллионов наших соотечественников», - сказано в обращении президента, опубликованном его пресс-службой. 

Глава государства отметил, что день конституции теперь совпадает с праздничной декадой «Наурызнама», и подчеркнул, что древние традиции возрождения органично переплетаются с новыми правовыми принципами.

Он призвал граждан к сплочению ради достижения общих целей и построения государства равных возможностей, подчеркнув, что только единством можно выйти на новый уровень развития и обеспечить процветание Республики Казахстан.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Сообщается, что главы государств обратили особое внимание на тему реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической областях.

#в стране и мире #Казахстан #Конституция
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