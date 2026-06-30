МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Токаев провели телефонный разговор

Стороны обсудили в том числе реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.
Глеб Владовский 30-06-2026 14:23
© Фото: Пресс-служба Президента России

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», - говорится в заявлении.

Отмечается, что главы государств обратили особое внимание на тему реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической областях. Кроме того, Путин и Токаев обсудили развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. 

Ранее сообщалось, что российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #телефонный разговор
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 