Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», - говорится в заявлении.

Отмечается, что главы государств обратили особое внимание на тему реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической областях. Кроме того, Путин и Токаев обсудили развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.