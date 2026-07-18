Венгрия заблокировала два этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокировала открытие двух переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По информации издания, на заседании рабочей группы Совета Евросоюза по вопросам расширения, состоявшемся 17 июля, представители Будапешта не поддержали запуск переговоров по второму и третьему кластерам для Киева.

При этом Венгрия одобрила начало работы по третьему кластеру в отношении Молдавии. Отмечается, что из-за отсутствия единогласного решения обсуждение итогов скрининга для Украины и Молдавии перенесли на следующее заседание, которое запланировано на 22 июля.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что из итогового заявления саммита ЕС убрали формулировку об ускоренном вступлении Украины в объединение. Правку внесли в последний момент по его инициативе.

Также премьер-министр Венгрии сообщил, что Будапешт больше не будет поставлять оружие или войска на Украину.