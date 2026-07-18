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Карманов: в России набирают популярность артисты, поющие о традиционных ценностях

Он отметил, что на данный момент музыкальная сфера переживает серьезные изменения.
Дарья Неяскина 18-07-2026 18:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В российской музыкальной индустрии наблюдается стремительный рост популярности фольклорных и этнических артистов. Молодые исполнители, обращающиеся в своем творчестве к национальной культуре и традиционным ценностям, все чаще занимают лидирующие позиции в чартах. Об этом в беседе со Zvezdanews заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

По его словам, если раньше основное внимание слушателей привлекали песни о личных переживаниях и неразделенной любви, то сегодня музыкальная сфера переживает серьезные изменения.

«Сейчас у нас идет перезагрузка музыкальной индустрии: становится популярна музыка, которая опирается на традиционные ценности. Появилось много новых артистов»,- сказал Карманов.

Он подчеркнул, что государство оказывает активную поддержку этому направлению. С прошлого года Президентский фонд культурных инициатив выделяет средства на создание музыкальных композиций, производство клипов и продвижение творческих проектов.

Как отметил глава фонда, благодаря такой помощи исполнители, которые посвящают свое творчество ценностям, получили возможность конкурировать с крупными коммерческими проектами и привлекать многомиллионную аудиторию.

«Они действительно задают новый тон нашей музыкальной индустрии. Выделяется 1,2 млрд рублей в год на запись песен, съемки клипов и продвижение. За пять лет фонд поддержал 12 тысяч проектов на 50 млрд рублей»,- рассказал он.

В июне этого года Президентский фонд культурных инициатив подводил итоги своей пятилетней деятельности. За пять лет поддержку получили почти 12 тысяч проектов с общим финансированием почти на 100 миллиардов рублей.

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