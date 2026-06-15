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Выставка «Культура нового» откроется в честь пятилетия фонда культурных инициатив

Президентскую поддержку на реализацию творческих задумок получают команды не только из областных столиц, но и из малых сел и деревень.
Тимур Юсупов 15-06-2026 17:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президентский фонд культурных инициатив подводит итоги своей пятилетней деятельности. Во вторник в Музее современной истории России откроется выставка «Культура нового» - она продлится до середины декабря.

Особое внимание было уделено благотворительной программе для учреждений культуры. На выставке также будет представлена интерактивная карта России, которая рассказывает о работе региональных офисов фонда. Он стал поистине народным - президентскую поддержку на реализацию творческих задумок получают команды не только из областных столиц, но и из малых сел и деревень.

За пять лет поддержку получили почти 12 тысяч проектов с общим финансированием почти на 100 миллиардов рублей.

«Этой выставкой мы хотели подчеркнуть значимость решения президента, который пять лет назад своим указом учредил Президентский фонд культурных инициатив и дал возможность сотням тысяч людей в стране реализовать творческие мечты и изменить судьбу», - поделился генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Ранее в ТАСС стартовал проект «Нерушимое» - это несколько выставок на тему СВО, уникальные кадры и «женский взгляд» на войну. Свои снимки из зоны боевых действий в рамках мероприятия продемонстрировала продюсер «Звезды».

#в стране и мире #Выставка #культура #фонд #Музей современной истории
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