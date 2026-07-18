Начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал главной задачей группировки «Запад» освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с группировками «Юг» и «Центр».

Сейчас подразделения 25-й армии ВС РФ завершают освобождение Красного Лимана. Населенный пункт имеет ключевое значение для дальнейших действий на направлении.

Организованная оборона противника сломлена, продолжается уничтожение отдельных очагов сопротивления.

Кроме того, соединения группировки продвигаются в национальном парке «Святые Горы», а также ведут боевые действия против формирований противника в Святогорске и Щурово.

Организованная оборона противника сломлена, продолжается уничтожение отдельных очагов сопротивления.

Российские Вооруженные силы продолжают успешные наступательные действия на территории Донбасса и Новороссии, также отметил Герасимов во время инспекции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.