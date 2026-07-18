Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в городе Карасук Новосибирской области. Об этом говорится на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Интенсивность в эпицентре составила 6,8 (оценка MSK 64). Пресс-служба ГУ МЧС России по региону отметила, что в результате подземных толчков пострадавших и разрушений нет.

«Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - уточнили в МЧС.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявила, что количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило отметку в пять тысяч. В результате подземных толчков пострадали 16 740 человек, оказались разрушены 859 домов.