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Месси назвал невероятным фото с Ямалем 19-летней давности

Аргентинец назвал испанца одним из лучших футболистов в мире, однако заявил о готовности дать отпор на матче.
Вероника Левшина 18-07-2026 14:37
© Фото: Leo Barrilari, Keystone Press Agency, Global Look Press

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал невероятным фото с испанским игроком Ламином Ямалем, которое было сделано 19 лет назад в младенчестве испанца, передает 360.ru. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Эта фотография просто невероятная. Я сфотографировался с ним, когда он был младенцем, а теперь мы встретимся в финале чемпионата мира. Он - один из лучших в мире, и я желаю ему удачи. Конечно, мы постараемся сыграть хорошо, чтобы он не показал свою лучшую игру, хотя это и сложно», - сказал Месси.

Напомним, в 2007 году аргентинец участвовал в благотворительной фотосессии, которую организовали «Барселона» и газета Diario Sport. В рамках съемки Месси искупал в ванне Ямаля, которому было несколько месяцев.

Напомним, во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал турнира. Матч закончился со счетом 2:1. В финале встретятся Аргентина и Испания. Матч состоится завтра, 19 июля, в 22.00 по московскому времени.

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