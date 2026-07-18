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Telegraph: более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения

Такой показатель наносит ущерб экономике страны.
Константин Денисов 18-07-2026 01:54
© Фото: West Coast Surfermoodboard, Global Look Press

Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за проблем с ожирением. Об этом сообщило издание Telegraph.

«Более 600 тысяч человек в Великобритании имеют избыточный вес, из-за чего они не могут работать», - говорится в публикации.

Исследование проводил Йоркский университет. Ученые получили доступ к британской биомедицинской базы данных UK Biobank и проанализировали данные 284 тысяч человек.

В статье отмечено, что процент мужчин, которые испытывают проблемы с лишним весом, выше, чем женщин. В общей сложности, ожирением в стране страдают 15 млн человек.

Между тем, экономика страны несет потери из-за этой проблемы, поскольку страдающие ожирением чаще берут больничные. Ранее сообщалось, что за четыре года в России выросла первичная заболеваемость ожирением на 42%.

#Экономика #в стране и мире #женщины #здоровье #Великобритания #ученые #работа #Ожирение #мужчины #больничные
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