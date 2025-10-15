За четыре года в России выросла первичная заболеваемость ожирением на 42%

В России выросла первичная заболеваемость ожирением на 42% за последние четыре года. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В России за последние 4 года первичная заболеваемость ожирением выросла на 42%», - говорится в сообщении по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Чаще всего заболевания выявляют при проведении профосмотров и диспансеризации. Наиболее выражен рост болезни среди подростков 15-17 лет и лиц старше трудоспособного возраста. Со слов Голиковой, нормальный вес и здоровый образ жизни являются залогом продолжительной активной жизни.

Для профилактической помощи населению, проживающему в удаленных районах, создаются 200 новых центров здоровья для взрослых. Также продолжают улучшаться условия для сбережения здоровья на рабочем месте.

Уточняется, что к 2030 году планируется диспансеризацией и наблюдением охватить 5,8 млн сотрудников на рабочем месте. Также для 9,3 млн россиян с факторами риска организуют диспансерное наблюдение и сформируют индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни.

До этого стало известно, что в комитет Госдумы направили проект о внедрении программы «Час здоровья». Инициатива предполагает дать каждому сотруднику возможность заняться час спортом на рабочем месте.