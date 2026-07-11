МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

По словам Моджтабы Хаменеи, такова воля народа.
Владимир Рубанов 11-07-2026 15:38
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна и народ обязательно отомстят за смерть его отца Али Хаменеи, а также за других иранцев, ставших жертвами ударов со стороны США и Израиля. В письменном обращении по случаю похорон Али Хаменеи он подчеркнул, что месть за погибших является волей народа, и она неизбежна.

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции распространила заявление, в котором сообщила, что это отрывок из речи Моджтабы Хаменеи, произнесенной на похоронах его отца. Новый верховный лидер заявил, что цель будет достигнута, независимо от того, жив он или мертв.

Али Хаменеи, бывший верховный лидер Ирана, погиб 28 февраля в результате удара по его резиденции в первый день американо-израильской операции. После его смерти новым верховным лидером стал один из его сыновей - Моджтаба Хаменеи. С момента выбора на этот пост он не появлялся на публике.

С начала июля в Иране прошли многочисленные траурные мероприятия, посвященные памяти Али Хаменеи. Сначала церемонии состоялись в Тегеране, а потом тело было перевезено в священные для шиитов города Неджеф и Кербела в Ираке. 9 июля Али Хаменеи похоронили в его родном городе Мешхеде.

#сша #Израиль #Иран #Али Хаменеи #военный конфликт #обращение #Моджтаба Хаменеи
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 