Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна и народ обязательно отомстят за смерть его отца Али Хаменеи, а также за других иранцев, ставших жертвами ударов со стороны США и Израиля. В письменном обращении по случаю похорон Али Хаменеи он подчеркнул, что месть за погибших является волей народа, и она неизбежна.

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции распространила заявление, в котором сообщила, что это отрывок из речи Моджтабы Хаменеи, произнесенной на похоронах его отца. Новый верховный лидер заявил, что цель будет достигнута, независимо от того, жив он или мертв.

Али Хаменеи, бывший верховный лидер Ирана, погиб 28 февраля в результате удара по его резиденции в первый день американо-израильской операции. После его смерти новым верховным лидером стал один из его сыновей - Моджтаба Хаменеи. С момента выбора на этот пост он не появлялся на публике.

С начала июля в Иране прошли многочисленные траурные мероприятия, посвященные памяти Али Хаменеи. Сначала церемонии состоялись в Тегеране, а потом тело было перевезено в священные для шиитов города Неджеф и Кербела в Ираке. 9 июля Али Хаменеи похоронили в его родном городе Мешхеде.