Экс-депутат Рады: Хмара стремится не к переговорам, а к эскалации конфликта

Назначение Евгения Хмары врио главы Минобороны Украины является незаконным и не сулит ничего хорошего. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, отвечая на вопрос Zvezdanews.

«Здесь есть нюанс. В соответствии со статьей 15 закона Украины "О национальной безопасности" министр обороны, первый зам и его замы являются гражданскими лицами. То есть в законе прописано, что они не должны быть военными», - объяснил собеседник телеканала.

Напомним, генерал Хмара ранее был временно исполняющим обязанности Службы безопасности Украины и начальником Центра специальных операций «А» СБУ. По мнению Олейника, учитывая, что врио главы МО является военным, либо он уйдет со службы, либо на Украине изменят закон.

Бывший депутат подчеркнул, что изменение закона ради назначения на должность уже было в истории Украины. Речь идет о законе о прокуратуре, когда генеральный прокурор обязан быть юристом, однако его переписали ради назначения Юрия Луценко. Таким образом, он стал генпрокурором, не имея юридического образования.

«Будет усилена дополнительно террористическая деятельность, ибо Хмара занимался в СБУ реализацией плана террора по России», - считает Олейник.

По его словам, особенно могут участиться удары по «чувствительным зонам»: детям, автобусам, гражданскому населению и инфраструктуре.

«Ничего хорошего это назначение не сулит. Это вопрос движения не к миру и переговорам, а к войне и повышению эскалации», - подытожил экс-депутат.

Накануне кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Министерства обороны, а Андрей Сибига временно возглавил Министерство иностранных дел.