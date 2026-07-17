Евгения Хмару назначили врио министра обороны Украины

Кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Министерства обороны, а Андрей Сибига временно возглавил Министерство иностранных дел.

«По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел», - заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, кадровые решения направлены на сохранение стабильной работы ведомств, отвечающих за оборонную сферу и внешнеполитическую деятельность страны. Премьер-министр также рассказал о предстоящих изменениях в структуре исполнительной власти, которые проводятся в соответствии с решениями Верховной рады. Кроме того, планируется создание отдельного ведомства, которое будет заниматься вопросами общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ранее Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и все правительство Украины. Новым премьер-министром Украины назначили главу НАК «Нафтогаз» Сергея Корецкого.