Двух женщин задержали в Крыму за помощь ВСУ

ФСБ РФ задержала на территории Республики Крым двоих гражданок России, подозреваемых в государственной измене. В силовом ведомстве поделились кадрами их задержания.

Установлено, что одна из подозреваемых - проживающая в Ялте уроженка Николаевской области, посредством мессенджера WhatsApp по собственной инициативе вышла на контакт с сотрудником СБУ. По заданию украинского куратора злоумышленница организовала замаскированный схрон, в который поместила компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ в 2024 году

для организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе.

Вторая фигурантка дела - 34-летняя жительница Кировского района Республики Крым, которая переводила денежные средств со своего счета в одном из украинских банков на помощь ВСУ. На ее средства боевиками были приобретены радиостанции, обмундирование, амуниция и прочее снаряжения.

Помимо финансовой поддержки задержанная осуществляла сбор информации о топливно-энергетической инфраструктуре, а также аэродроме и других военных объектах ВС РФ. Полученную развединформацию она планировала направить своему родственнику, являющемуся сотрудником Государственной пограничной службы Украины.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Ранее УФСБ предотвратила подготовку теракта у памятного знака Российского флота в Крыму. Подозреваемым оказался 57-летний уроженец Винницкой области.