УФСБ предотвратила подготовку теракта у памятного знака Российского флота в Крыму

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и Севастополю предотвратило подготовку террористического акта у памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

По информации спецслужбы, подозреваемым оказался 57-летний уроженец Винницкой области.

«Мужчина придерживался национал-сепаратистских взглядов, активно следил за украинскими ресурсами и весной 2025 года обучился изготовлению взрывных устройств, - сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в УФСБ, летом прошлого года он самостоятельно собрал самодельное взрывное устройство, которое, по версии следствия, собирался применить для организации взрыва возле мемориала, посвященного 300-летию Российского флота. Изготовленное устройство мужчина хранил у себя дома вплоть до момента, когда его обнаружили и изъяли сотрудники спецслужб.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, подготовке террористического акта, а также прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность жителя Анапы, завербованного украинскими спецслужбами. Отмечается, что задержанный гражданин РФ 1980 года рождения по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и предложил свое содействие в проведении диверсионно-террористических акций.