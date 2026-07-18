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Благословение от Путина: абитуриенты рассказали о причинах поступления в ВМА

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова обучает лучших медиков страны, однако сперва поступающим предстоит пройти строгий отбор.
Павел Кутаренко Вероника Левшина 18-07-2026 10:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В симуляционном классе кафедры военно-полевой терапии курсанты и слушатели могут отрабатывать на манекенах все необходимые манипуляции по оказанию медицинской помощи, чтобы после обучения уверенно работать у постели больного.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова - старейшее профильное учебное заведение страны - вместе с уникальной научной базой обладает самыми современными инструментами для обучения военных медиков, потому выпускники этого ВУЗа - всегда нарасхват. Об абитуриентах и этапах поступления рассказал корреспондент Zvezdanews Павел Кутаренко.

«Во-первых, наши выпускники получают исчерпывающие современные знания в рамках клинической медицины. Во-вторых, они обладают навыками оказания помощи в условиях ведения боевых действий и чрезвычайных ситуаций», - отметил начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Аркадий Язенок.

В этом году у желающих получить лучшее медицинское образование в стране было больше времени, чем раньше. Минобороны России продлевало сроки подачи заявлений в военные вузы до 1 июля, решение принято в связи с планируемым увеличением числа офицеров в армии и на флоте. Отбор абитуриентов идет в полевом учебном центре академии.

«Я считаю, что здесь готовят лучших врачей военных. У меня дедушка военный врач, подполковник в отставке, поэтому я решил поступить и пойти по их стопам», - поделился абитуриент Роман Шкляр.

Для Мелании Глоба примером стал старший брат, который работает хирургом в зоне Спецоперации. Четыре года назад, как победитель школьного волонтерского конкурса, она попала на встречу с президентом России Владимиром Путиным, где и рассказала ему о своей мечте.

«Президент благословил меня на поступление, и я очень надеюсь, что в этом году я смогу поступить сюда. Я не отпускаю свою мечту. Когда я хожу в академию, смотрю на девчонок военных и понимаю, что не хочу отходить от своих целей», - заявила Мелания.

Чтобы поступить в академию, необходимо получить на ЕГЭ достойные баллы за химию, биологию и русский язык, а также пройти военно-врачебную комиссию и проф.отбор.

«Психо-физиологические методики для отбора абитуриентов всех российских военных ВУЗов разработал научный коллектив академии имени Кирова, но своих поступающих здесь дополнительно "гоняют" по тестам медико-биологической направленности», - подчеркнул Кутаренко.

Ответственный секретарь приемной комиссии академии Евгений Воеводин отметил, что в этом году среди девушек конкурс в два раза больше, чем в прошлом году. Среди юношей сохраняется высокие показатели.

«Количество ребят, которые обладают большой мотивацией и желанием, стремлением стать военным врачом, связать свою жизнь с этой профессией очевидно выше», - подытожил Воеводин.

Участники СВО поступают по особой, льготной квоте - этим преимуществом воспользовалась Лариса Артюх. 1,5 года она спасала раненых в зоне ответственности группировки «Север», работала фельдшером в приемном отделении. Там и решила выучиться на военного врача.

«Был период особенно тяжелый, когда освобождали Курскую область, когда освобождали Суджу. Прочувствовалась профессия военного медика, когда поступление и днем, и ночью, в праздники, в выходные. Независимо от того, отдохнул ты или нет, нужно помогать ребятам, оказывать помощь, возвращать их поскорее в строй», - вспоминает Артюх.

В этом году заявления на поступление в Военно-медицинскую академию подали более 3,5 тысяч юношей и девушек со всей страны. И несмотря на то, что результаты вступительных испытаний будут известны только на следующей неделе, строевой шаг и ротные песни они уже освоили.

Ранее стало известно, что Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного в этом году столкнулась с рекордным конкурсом среди девушек-абитуриентов. На одно место претендуют сразу 15 кандидаток.

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