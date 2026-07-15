Военная академия связи сообщила о рекордном конкурсе среди девушек

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного в этом году столкнулась с рекордным конкурсом среди девушек-абитуриентов. Как сообщила корреспонденту Zvezdanews представитель приемной комиссии Надежда Дзюбенко, на одно место претендуют сразу 15 кандидаток.

«У нас изъявили желание поступать более 3 000 человек. Из них девушек более 300. Конкурс из юношей составляет более трех человек на место. А среди девушек - 15 человек на одно место», - сказала она.

В академии готовят специалистов связи, которым предстоит выполнять задачи в условиях современных вооруженных конфликтов. Курсанты изучают кибербезопасность, средства радиоэлектронной борьбы, способы противодействия беспилотникам, а также технологии защиты и нарушения систем связи противника.

Как рассказал начальник кафедры автоматизированных систем специального назначения Валерий Цыпнятов, учебные программы постоянно обновляются с учетом практического опыта.

«Выезжаем отдельными группами, начальники кафедр, доценты и все остальные преподаватели, в зону проведения СВО, чтобы перенять этот опыт. И, приезжая сюда, сразу его внедряем в образовательный процесс», - пояснил он.

Помимо подготовки специалистов, в академии ведется разработка и модернизация средств связи. Так, за последние четыре года значительно уменьшились размеры переносной широкополосной станции спутниковой связи Р-444. Для нее также создали специальную бронезащиту из высокомолекулярного полиэтилена, которая, как показали испытания, способна защитить оборудование от пуль и осколков.

В этом году Министерство обороны России продлило срок приема документов в военные вузы до 1 июля. Для поступления кандидаты сначала обращаются в военный комиссариат, который формирует и направляет личное дело в учебное заведение. После этого абитуриенты проходят профессиональный отбор, включающий оценку результатов ЕГЭ или вступительные экзамены, проверку физической подготовки и психологическое тестирование.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.