Президент АЦП перечислил плюсы нового закона о маркетплейсах

С 1 октября маркетплейсы станут передавать в ФНС данные о продавцах и договорах с ними. О плюсах нововведения рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев Zvezdanews.

«Документ впервые четко определяет понятия цифровой посреднической платформы, закрепляет правила взаимодействия между платформами, продавцами и потребителями, а также устанавливает механизмы защиты прав всех участников», - объяснил Дурдыев.

Он отметил, что закон полностью учитывает специфику быстрорастущей отрасли, оборот которой уже превышает 18 триллионов рублей и составляет 8,5% ВВП страны. Нововведение позволит платформам эффективнее выстраивать долгосрочные отношения с партнерами.

«Ассоциация и ее участники придерживаются принципа полного соблюдения действующего законодательства и находятся в постоянном рабочем взаимодействии с ФНС и другими регуляторами», - подчеркнул президент.

Платформенная экономика станет прозрачнее благодаря передаче информации службе с согласия продавца, проверке его статуса и цифрового следа каждой операции.

«Добросовестные предприниматели продолжат успешно работать, а недобросовестные схемы будут выявляться быстрее», - отметил Дурдыев.

Закон защитит потребителей, создаст равные конкурентные условия и поддержит честный бизнес на платформах.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов рассказал, какие категории товаров чаще всего подделывают. Почти половина из них продается на маркетплейсах. Туда вошли автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны.