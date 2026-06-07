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В АКОРТ перечислили категории наиболее подделываемых товаров

Для оздоровления рынка в Ассоциации предложили отслеживать товары до конечного потребителя.
Глеб Владовский 07-06-2026 15:33
© Фото: Yang Shiyao XinHua Globallookpress

Автомобильные запчасти, алкоголь, бытовая химия, а также табачные изделия являются одними из самых популярных категорий товаров, которые подделываются. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«В топ-10 самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках», - цитирует его слова ТАСС.

Богданов добавил, что еще 30-40% подделок продают через маркетплейсы. Остальное - через одиночные магазины и соцсети. По мнению главы АКОРТ, чтобы оздоровить рынок следует ввести систему прослеживаемости товаров по всей цепочке до конечного потребителя во всех торговых форматах. Подобных механизм уже внедрили в крупные торговые сети.

Ранее сообщалось, что аналитический центр АКОРТ зафиксировал снижение цен на базовые социально значимые продукты в российских торговых сетях в феврале 2026 года на 1,3 % по сравнению с январем.

#в стране и мире #Алкоголь #акорт #Автозапчасти #поддельные товары
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