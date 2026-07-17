Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации заявил о наличии в избирательной системе страны «шокирующих уязвимостей», которые были выявлены в результате специального расследования.

«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», - сообщил глава государства.

Он добавил, что источниками для беспокойства стали действия хакеров, а также попытки иностранных государств вмешиваться в избирательный процесс в Штатах.

При этом главными угрозами для избирательной инфраструктуры США Трамп назвал Россию, Китай, Иран и КНДР. Обращение Трампа к американцам анонсировали заранее. Лидер обещал сделать несколько громких заявлений.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со Zvezdanews заявил, что Трамп намерен нанести удар по имиджу демократов.