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Трамп сообщил о раскрытии «шокирующих уязвимостей» в избирательной системе

Глава Белого дома призвал немедленно рассекретить данные сведения.
Константин Денисов 17-07-2026 04:38
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации заявил о наличии в избирательной системе страны «шокирующих уязвимостей», которые были выявлены в результате специального расследования.

«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», - сообщил глава государства.

Он добавил, что источниками для беспокойства стали действия хакеров, а также попытки иностранных государств вмешиваться в избирательный процесс в Штатах.

При этом главными угрозами для избирательной инфраструктуры США Трамп назвал Россию, Китай, Иран и КНДР. Обращение Трампа к американцам анонсировали заранее. Лидер обещал сделать несколько громких заявлений.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со Zvezdanews заявил, что Трамп намерен нанести удар по имиджу демократов.

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