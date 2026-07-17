МИД РФ: Украина пытается открыть в Африке «второй фронт» против России

Украина пытается открыть «второй фронт» против России в Африке. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России», - приводит его слова ТАСС.
Он привел в пример ситуацию в Мали. Там украинские инструкторы уже затесались в ряды боевиков-исламистов. В Ливии они же обучают использованию БПЛА и являются причастными к атаке безэкипажных катеров на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта 2026 года.
Попал в список подозреваемых и Судан. По мнению Борисенко, это делается для того, чтобы внести раскол в отношения Москвы с африканскими государствами.
Ранее аналогичной информацией поделился и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на ситуацию в ДР Конго, где мятежники пытаются устроить переворот.
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