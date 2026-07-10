Киевский режим стремится причинить вред дружественным России странам в Африке, вмешиваясь в их внутренние дела и поддерживая противозаконные действия против законных правительств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизимана.

В качестве примера Лавров привел ситуацию в Демократической Республике Конго, где законное правительство страны при поддержке Бурунди борется с агрессией со стороны группировки М-23. Ее поддерживают иностранные государства, включая Украину.

Лавров подчеркнул, что Украина активно участвует в большом числе конфликтов в Африке, действуя против законных правительств. По словам министра, главная задача Киева - усилить свое политическое присутствие на континенте и, особенно, нанести ущерб странам, которые поддерживают Россию.

Военные Мали в ходе антитеррористической операции нашли улики, связывающие украинских разведчиков с подготовкой местных экстремистов, сообщалось ранее. В частности, были обнаружены документы украинского происхождения и дрон с надписями на украинском языке.