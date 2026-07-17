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Иран дронами Ashar атаковал базу США Сахир в Бахрейне

Информация об уроне инфраструктуре объекта отсутствует.
Константин Денисов 17-07-2026 03:00
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран дронами Arash атаковал базу США Сахир в Бахрейне. Об этом сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

В момент удара на базе находились самолеты и вертолеты ВВС США. Ранее сообщалось о том, что американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ и совершил вынужденную посадку в Абу-Даби. Информация о причастности Ирана к инциденту пока отсутствует.

13 июля КСИР заявил об уничтожении двух американских беспилотников Lucas над Ираном. Также, по информации иранской армии, военнослужащие атаковали 85 объектов США в Бахрейне и Кувейте.

Взаимные атаки на военные объекты двух стран возобновились после заявления Дональда Трампа об аннулировании соглашения о перемирии между США и Ираном. 

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