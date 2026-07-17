МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ

Самолет совершил вынужденную посадку.
Константин Денисов 17-07-2026 02:28
© Фото: Zhou Jiayi, XinHua, Global Look Press

Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на агентство Tashim.

Детали происшествия не разглашаются, однако известно, что экипаж вынужденно развернул воздушное судно и посадил его в на базе в Абу-Даби.

О возможной причастности Ирана к инциденту также пока ничего неизвестно. Ранее власти Исламской Республики пообещали наносить удары по военным объектам США в регионе до окончательной победы.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не остановится до тех пор, пока он лично не отдаст соответствующий приказ.

Стороны возобновили обмен ударами после того, как Трамп в инициативном порядке объявил перемирие недействительным, а дальнейшие переговоры - бессмысленными.

#в стране и мире #Самолет #истребитель #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #конфликт #Иран #ВВС США #оаэ #Абу-Даби #военные базы США #сигнал бедствия
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 