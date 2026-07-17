Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на агентство Tashim.

Детали происшествия не разглашаются, однако известно, что экипаж вынужденно развернул воздушное судно и посадил его в на базе в Абу-Даби.

О возможной причастности Ирана к инциденту также пока ничего неизвестно. Ранее власти Исламской Республики пообещали наносить удары по военным объектам США в регионе до окончательной победы.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не остановится до тех пор, пока он лично не отдаст соответствующий приказ.

Стороны возобновили обмен ударами после того, как Трамп в инициативном порядке объявил перемирие недействительным, а дальнейшие переговоры - бессмысленными.