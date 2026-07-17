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СК России напомнил несовершеннолетним о наказании за диверсии

В ведомстве рассказали, что в течение последних лет участились случаи, когда несовершеннолетних через интернет вовлекают в противоправную деятельность.
Дарья Неяскина 17-07-2026 21:14
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Следственный комитет России выпустил видеоролик, в котором напомнил подросткам об ответственности за преступления террористической и диверсионной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет 360.ru.

В ведомстве рассказали, что в течение последних лет участились случаи, когда несовершеннолетних через интернет вовлекают в противоправную деятельность. Под предлогом быстрого заработка злоумышленники предлагают молодым людям совершать поджоги, уничтожать имущество или распространять запрещенный контент.

В СК также подчеркнули, что подобные действия относятся к категории тяжких преступлений и могут повлечь наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Обещания анонимности в интернете - обман: все действия фиксируются, их следы с легкостью могут быть обнаружены правоохранительными органами, а также использованы в корыстных целях интернет-вербовщиками», - отметили в ведомстве. 

Кроме того, в следственных органах призвали молодежь оперативно обращаться в полицию при получении подозрительных предложений, а родителям рекомендовали уделять больше внимания интернет-активности детей, их окружению и возможным изменениям в поведении. 

Ранее в пресс-службе МВД РФ рассказали, что у мошенников существует несколько схем по обману детей и подростков с помощью кражи кодов авторизации и сайтов-двойников. В министерстве добавили, что через мессенджеры анонимные кураторы под предлогом легкого заработка вовлекают детей и подростков в совершение тяжких преступлений. 

#в стране и мире #дети #интернет #подростки #Несовершеннолетние #Вербовка #ск россии #преступления #правоохранительные органы #Следственные комитет
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