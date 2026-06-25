В МВД рассказали о схемах мошенников по обману детей и подростков

У мошенников существует несколько схем по обману детей и подростков с помощью кражи кодов авторизации и сайтов-двойников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Наиболее распространенные схемы обмана несовершеннолетних: кража кодов авторизации под видом техподдержки с последующим доступом к "Госуслугам" и онлайн-банкам, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты-двойники», - передают их слова РИА Новости.

Отмечается, что мошенники привлекают внимание детей предложениями легкого заработка. В таких случаях злоумышленники используют карты или аккаунты подростка в незаконных операциях. Также способом обмана могут стать фиктивные розыгрыши призов с перенаправлением на фишинговые ресурсы.

В министерстве добавили, что через мессенджеры анонимные кураторы под предлогом легкого заработка вовлекают детей и подростков в совершение тяжких преступлений. В МВД напомнили, что уголовная ответственность за такие преступления наступает вне зависимости от того, совершалось оно под влиянием третьих лиц или нет.

Ранее в МВД рассказали, что среди технологий, которые применяют преступники, наиболее опасными являются дипфейки. Отмечалось,что существуют три вида дипфейков - «оживление фото», «дипфейк-маска» и «дипфейк-аватар». Последний, является наиболее опасным, так как может действовать в режиме реального времени.

По оценкам экспертов, сейчас в Сети функционируют более 150 тысяч сервисов, способных генерировать дипфейки. За пять месяцев этого года, по словам заместителя начальника следственного департамента МВД Данила Филиппова, мошенники обманули таким способом четыре тысячи человек. Ущерб оценивается в 21 миллиард рублей.