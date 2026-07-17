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От моды до кино: Новиков оценил потенциал креативных индустрий в регионах

Он также отметил, что иностранные партнеры продолжают проявлять высокий интерес не только к российским актерам, но и к специалистам, работающим в сфере компьютерной графики и искусственного интеллекта.
17-07-2026 19:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Развитие креативных индустрий в регионах становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Об этом на Российской креативной неделе в Москве заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что многие субъекты страны уже добились серьезных успехов в этой сфере.

«У Красноярского края были амбиции в свое время догнать Новосибирскую область, но сейчас уже там они по развитию креативных индустрий обгоняют Новосибирскую область. У нас есть в Москве, как мы знаем, кластеры, которые занимаются производством кино, производством анимации. У нас есть Московская неделя моды, которая тоже дает мощный импульс индустрии фешн-дизайна развиваться субъектам креативных индустрий», - подчеркнул Новиков.

По его словам, иностранные партнеры продолжают проявлять высокий интерес не только к российским актерам, но и к специалистам, работающим в сфере компьютерной графики и искусственного интеллекта. В программе форума более 45 мероприятий и свыше 300 спикеров. Среди участников находятся представители власти, бизнеса, государственных корпораций, медиахолдингов и зарубежные гости из Китая, Индии, Турции и Колумбии.

Одним из самых заметных участников стал турецкий художник и основатель студии Ouchhh Studio Ферди Аличи, работающий на стыке искусства, науки и современных технологий. Его команда реализовала проекты в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, а одна из созданных студией работ в 2024 году была отправлена в космос в рамках лунной миссии SpaceX.

«Мы получили несколько запросов от крупных брендов из России. Они связаны с финансовым сектором. Мы предлагаем им синтез финансовой индустрии и креативной - внедрять искусственный интеллект в фондовые рынки. Это про маркетинг языком искусства. Людям нужно что-то новое, что-то из разряда вау. Здесь, кстати, у вас на креативной неделе есть отличная возможность, чтобы найти новых партнеров по бизнесу», - заявил Аличи.

Главным итогом форума должны стать идеи и инициативы, которые определят развитие креативных индустрий на ближайшие годы. Среди ключевых направлений - это укрепление цифрового суверенитета, продвижение российских творческих продуктов за рубежом и развитие проектов, связанных с космической отраслью. 

Ранее замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, который также присутствовал на Российской креативной неделе, заявил, что зумеры сделают страну сильнее, богаче и увереннее.

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