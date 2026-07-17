Журавский: зумеры сделают Россию сильнее, богаче и увереннее

Зумеры сделают Россию сильнее, богаче и увереннее, рассказал Zvezdanews замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

По его словам, многое зависит не столько от поколения, сколько от возраста. Он отметил, что поколение Альфа уже «рождается с гаджетами в руках» и проводит по восемь часов в интернете. У Журавского возникли вопросы, что именно они потребляют в цифровом пространстве и какая доля контента является суверенной.

«Если говорить о зумерах, да, они выросли в большей свободе и выглядят более индивидуалистичными. Но они такие же граждане России и во многом разделяют традиционные ценности», - подчеркнул Журавский.

Он добавил, что ценности называются традиционными не потому, что «так всегда было», а потому, что каждое новое поколение их принимает и продолжает.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стереотипы о зумерах объясняются вечным вопросом отцов и детей и не стоит впадать в эти фобии. Она призвала заранее не сомневаться в их способностях стать хорошими дипломатами.