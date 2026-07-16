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«Герань» поразила сухогруз, пытавшийся пройти в украинский порт Черноморск

Судно доставляло военный груз в интересах ВСУ, отметили в Минобороны России.
16-07-2026 18:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения сухогрузу в Черном море.

Уточняется, что это судно совершало переход в украинский порт Черноморск. Он находится на территории Одесской области. 

В МО РФ подчеркнули, что сухогруз осуществлял доставку военного груза в интересах ВСУ. Отмечено, что российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат «Герань-2».

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение украинского безэкипажного катера у торговых судов. Уточняется, что это также произошло в акватории Черного моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотник #бпла #дрон #Черное море #судно #сухогруз #Одесская область #Черноморск #Огневое поражение #Герань-2
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