«Герань» поразила сухогруз, пытавшийся пройти в украинский порт Черноморск

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения сухогрузу в Черном море.
Уточняется, что это судно совершало переход в украинский порт Черноморск. Он находится на территории Одесской области.
В МО РФ подчеркнули, что сухогруз осуществлял доставку военного груза в интересах ВСУ. Отмечено, что российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат «Герань-2».
Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение украинского безэкипажного катера у торговых судов. Уточняется, что это также произошло в акватории Черного моря.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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