«Герань» поразила сухогруз, пытавшийся пройти в украинский порт Черноморск

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения сухогрузу в Черном море.

Уточняется, что это судно совершало переход в украинский порт Черноморск. Он находится на территории Одесской области.

В МО РФ подчеркнули, что сухогруз осуществлял доставку военного груза в интересах ВСУ. Отмечено, что российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат «Герань-2».

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение украинского безэкипажного катера у торговых судов. Уточняется, что это также произошло в акватории Черного моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.