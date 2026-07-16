Верховная рада назначила Корецкого новым премьер-министром Украины

Верховная рада Украины назначила главу НАК «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, бизнесмен может быть тесно связан с близким окружением главы киевского режима Владимира Зеленского, в том числе со скандально известным Тимуром Миндичем. Его подозревают в причастности к махинациям с компанией «Укрнефтебурение».

Сам Зеленский называл Корецкого «наиболее подготовленным» человеком для данного поста. Предыдущий премьер Юлия Свириденко была отправлена в отставку вместе с остальным правительством.

Ранее сообщалось, что за отставку правительства Украины проголосовали 258 депутатов Рады.