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Верховная рада назначила Корецкого новым премьер-министром Украины

Бизнесмен может быть тесно связан с близким окружением главы киевского режима Владимира Зеленского, в том числе со скандально известным Тимуром Миндичем.
Тимур Юсупов 16-07-2026 12:18
© Фото: Danylo Antoniuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховная рада Украины назначила главу НАК «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, бизнесмен может быть тесно связан с близким окружением главы киевского режима Владимира Зеленского, в том числе со скандально известным Тимуром Миндичем. Его подозревают в причастности к махинациям с компанией «Укрнефтебурение».

Сам Зеленский называл Корецкого «наиболее подготовленным» человеком для данного поста. Предыдущий премьер Юлия Свириденко была отправлена в отставку вместе с остальным правительством.

Ранее сообщалось, что за отставку правительства Украины проголосовали 258 депутатов Рады. 

#Украина #Зеленский #Верховная рада #рада #«Нафтогаз» #правительство Украины #Киевский режим #украинские олигархи #премьер-министр украины #Сергей Корецкий
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