В Балашихе задержали школьницу, пытавшуюся поджечь АЗС

На автозаправке на улице Керамической неизвестная девушка пыталась поджечь топливный резервуар. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что прибывшие на место сотрудники полиции оперативно задержали нарушительницу и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. Подозреваемой оказалась 15-летняя жительница Балашихи.

«В ходе опроса в присутствии законных представителей она пояснила, что в одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий», - отметила Петрова.

Следуя полученным инструкциям, девушка облила оборудование автозаправочной станции горючей жидкостью и попыталась поджечь его спичками. Однако реализовать задуманное ей не удалось, поскольку сотрудники АЗС своевременно пресекли ее действия и передали несовершеннолетнюю полицейским. Возгорания удалось избежать.

Отмечается, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на умышленное уничтожение имущества. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

ГУ МВД России по Московской области призывает граждан не выполнять требования незнакомых людей, которые связываются по телефону или через мессенджеры. В ведомстве напоминают, что подобные действия могут повлечь серьезные последствия.

При возникновении подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. В полиции также подчеркнули, что умышленные действия, направленные на запугивание населения и создающие угрозу жизни и безопасности людей, могут квалифицироваться как террористический акт. За совершение таких преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее полиция пресекла деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая месть», которая имела связь с иностранными праворадикальными организациями.