Полиция задержала неонацистов, готовивших преступления против интересов РФ

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Полиция пресекла деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая месть», которая имела связь с иностранными праворадикальными организациями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны», - сказали в МВД.

По данным МВД, задержанные участники организации были ранее судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, за экстремизм и по другим общеуголовным обвинениям. Они были задержаны дома, обыск показал наличие в квартире нацистской символики, атрибутики и литературы. Полицией также были изъяты боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие.

На данный момент экстремисты заключены под стражу.

Ранее также в МВД рассказывали о задержании подозреваемого, в доме которого в Подмосковье полиция нашла 270 кг, предположительно, героина - 214 свертков с порошком и шесть полиэтиленовых пакетов. В отношении мужчины завели уголовное дело, его заключили под стражу.