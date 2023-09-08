В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция задержала неонацистов, готовивших преступления против интересов РФ

Елизавета Кондрикова
11:53 08.09.2023
Участники группировки заключены под стражу.
© Видео: МВД России © Фото: МВД России
Читайте нас на:

Полиция пресекла деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая месть», которая имела связь с иностранными праворадикальными организациями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны», - сказали в МВД.

По данным МВД,  задержанные участники организации были ранее судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, за экстремизм и по другим общеуголовным обвинениям. Они были задержаны дома, обыск показал наличие в квартире нацистской символики, атрибутики и литературы. Полицией также были изъяты боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие.

На данный момент экстремисты заключены под стражу.

Ранее также в МВД рассказывали о задержании подозреваемого, в доме которого в Подмосковье полиция нашла 270 кг, предположительно, героина - 214 свертков с порошком и шесть полиэтиленовых пакетов. В отношении мужчины завели уголовное дело, его заключили под стражу.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.