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Минпросвещения предложило поделить «Основы безопасности» на два отдельных предмета

Каждый из двух предметов рассчитан на 34 учебных часа.
Дарья Неяскина 17-07-2026 15:20
© Фото: EMERCOM of Russia, via Globallookpress.com

Министерство просвещения России выступило с инициативой изменить с 1 сентября школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и разделить его на два обязательных курса - «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, новая система заменит действующий модульный формат преподавания. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что обучение будет ориентировано прежде всего на развитие практических навыков. Предполагается, что учащиеся научатся обеспечивать собственную безопасность в повседневной жизни, городской среде, на природе и в интернете, а также сформируют ответственное отношение к вопросам защиты страны.

Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. По словам министра, такая структура позволит сохранить последовательность изучения предмета в основной школе и обеспечить преемственность программы на следующем этапе обучения. 

В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» школьники познакомятся с правилами использования бытовой техники, порядком действий при пожарах и авариях коммунальных служб, а также порядком обращения в экстренные службы. Программа включает темы, связанные с дорожной безопасностью, поведением в условиях природных катастроф и во время массовых мероприятий, а также значительное внимание планируется уделить защите в цифровом пространстве.

Курс «Начальная военная подготовка» будет посвящен вопросам обороны государства и подготовке молодежи к военной службе. Ученики изучат основы национальной безопасности, положения Конституции РФ, систему гражданской обороны и порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, программа предусматривает знакомство со средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также правилами эвакуации.

Отдельные разделы будут посвящены воинской дисциплине, общевоинским уставам, направлениям подготовки к службе и освоению базовых строевых навыков. Также в программу включены темы по противодействию терроризму и экстремизму и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Для проведения уроков предполагается использовать современные интерактивные форматы, включая тренажеры и виртуальные модели, что позволит сделать обучение более практико-ориентированным. Ожидается, что новый приказ начнет действовать с 1 сентября 2026 года и затронет учеников, которые в 2026/27 учебном году перейдут в восьмой класс или поступят в десятый.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России одобрило инициативу о включении литературных произведений, посвященных специальной военной операции, в образовательные программы школ.

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